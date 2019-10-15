تراند اليوم : تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية يثير الشكوك حول حملها.. شاهد التفاصيل

لا يزال خبر حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب يشغل جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، رغم إعلانها على هامش حفلها الأخير في جدة، وبحضور زوجها حسام حبيب، أنها ليست بحامل ونفيها لخبر الإجهاض.

لكن ما حدث في الكواليس بعد انتهاء الحفل أثار الشكوك من جديد، فقد كشفت مجلة “زهرة الخليج” أن شيرين وهي في طريق مغادرتها إلى الفندق مقر إقامتها، أخذت تصرخ داخل السيارة بآلام في بطنها وإحساسها بغثيان، حتى إنها وزوجها طلبا من المعنين في “روتانا” إمكانية إحضار طبيب للكشف عليها.

تابعت المجلة أنه كان هناك اقتراح أن تتوجه شيرين من الحفل مباشرة إلى طوارئ أحد المستشفيات، لكنها تمالكت نفسها حتى استرخت ونامت، لكن هذه الحادثة الطارئة أعادت للأذهان خبر الحمل مرة أخرى، خاصة أن شيرين في إحدى صورها داخل الكواليس، عندما التقت الفنان رابح صقر كانت تضع يدها على بطنها.

كانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، بعد فترة ‏من الغياب عن الأضواء.‏