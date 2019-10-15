تراند اليوم : شاهد.. رانيا فريد شوقي تتمني لإبنتها حياة أفضل وتنشر صورة برفقتها

كتبت – أميرة علي

أرادت الفنانة رانيا فريد شوقي أن تشارك جمهورها صور لها تجمعة بإبنتها ملك عوض، فنشرت عدد من الصور ” التي جمعتها بها خلال عرض أزياء أيمن لحموني ، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة علي موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام .

وجاء تعليق رانيا على الصورة التي نشرتها كاتبة: “عزيزتي، أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للابتسام، وأن يكون لديكِ دائمًا ما تضحكين بشأنه. لا أتمنى لك سوى الأفضل في هذه الحياة”.

يُذكر أن رانيا فريد شوقي لديها ابنتين من أول أزواجها مصمم الرقصات عاطف عوض، وهما ملك وفريدة، وتعمل الأولى كموديل لعدد من المجلات.

وكان من أخر أعمال رانيا فريد شوقي مشاركتها في مسلسل “أبو العروسة ” في الجزء الأول والثاني .