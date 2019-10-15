كيف علقت نانسي إليسا أحلام سيرين وغيرهم من أهل الفن على الحرائق في لبنان ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:59 مساءً - تصدّر هاشتاغ #لبنان_يحترق الترند في لبنان بعد نشوب حرائق كبيرة في عدة مناطق لبنانية، إذ حاصرت النيران المنازل واستطاعت أن تقضي على مساحات خضراء كبيرة.
أهل الفن وجهوا صرخة للمعنيين من أجل إنقاذ البلد، وأعربوا عن حزنهم اتجاه هذه الكارثة التي يعيشها لبنان الأخضر.
من بين الشخصيات الفنية، إليسا ، نوال الزغبي ، سيرين عبد النور ، أحلام ، ماغي بو غصن ، نيكول سابا ، كارول سماحة ، وسام حنا ، ناجي أسطا ، ونانسي عجرم .
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