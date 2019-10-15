مراسمُ دفنٍ تتحوّل لضحك هستيري.. شاهدوا ما فعله المتوفّي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:59 مساءً - بطريقة طريفة وعلى الرغم من الحزن، تمكّن محاربٌ إيرلنديٌّ قديم من قلب مأتم دفنه إلى لحظات من الضحك والمرح بين أقاربه، حيث استمعوا إلى صراخه من داخل القبر.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ شاي برادلي، وهو محاربٌ قديم في القوات المسلحة الإيرلندية، توفي يوم 8 تشرين الأوّل بعد أن كان يعاني من المرض خلال فترة طويلة.

وخلال مراسم دفنه وإنزال التابوت إلى القبر، سمع صوت طرق على التابوت الخشبي وصوت يصرخ: “أين أنا عليكم اللعنة؟ اخرجوني من هنا. الظلام دامس هنا. هل هذا كاهن؟ أنا شاي! أنا في الصندوق، هنا أمامكم، لقد مت”، وهو ما جعل جميع المشتركين في جنازته يصابون بضحك هستيري، إلى أن سمعوا من القبر أغنية “لقد اتصلت من أجل توديعكم”.

ونشر شريط الفيديو المسجل عن مراسم جنازته في موقع المحاربين القدماء في شبكة “فيسبوك” مع فقرة “لقد سُئلنا مؤخرًا عن الفرق بين الفكاهة العسكرية والمدنية. إنه بسيط: إنّه أسود. هذه هي جنازة شاي برادلي في 12 تشرين الأوّل”.

وأوضحت أندريا، ابنة برادلي ما حصل بقولها، إن أباها قبل وفاته سجل رسالة صوتية، وتمّ نشرها عبر المكبرات. وأضافت: “لعل الفقيد يكون سعيداً جداً إذا عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم”.