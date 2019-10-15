لماذا تغيبت إسعاد يونس عن حضور تكريمها في حفل Joy Awards؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تغيبت الفنانة المصرية إسعاد يونس عن حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards، والذي أقيم على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

الإعلامية المصرية بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو لتكريم إسعاد يونس خلال الحفل، إلا أن القائمين على الحفل تفاجئوا بعدم تواجدها في القاعة.

إسعاد أكدت، في تعليق على الفيديو، أنها لم تكن تعلم عن هذا التكريم، ولم يصلها دعوة لحضور الحفل، حيث قالت: “والله لم أعلم شيء عن هذا التكريم، ولم تصلني اَي دعوة بهذا الشأن، ألف شكر وعذرًا على هذا اللاظهور”.

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وكان قد أقيم حفل Joy Awards على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الأحد ١٣ أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

وكرم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عدد كبير من النجوم منهم من مصر الفنان عمرو دياب، و هاني شاكر، وإسعاد يونس، و يسرا، و رجاء الجداوي، والإعلامي عمرو أديب، والدكتورة إيناس عز الدين، وزيرة الثقافة.

ومن النجوم العرب، تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وطارق العلي، وحسين الجسمي، ومحمد عبده، وماجد المهندس، ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني، والإعلامي جورج قرداحي، وغيرهم.

كما تم تكريم عدد من النجوم العالميين وهم فاندام، وجاكي شان، وشاروخان، والذين التقطوا عددا كبيرا من الصور التذكارية مع باقي النجوم.