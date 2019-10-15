انفصال الفنانة الكويتية غدير السبتي عن زوجها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي انفصالها عن زوجها المخرج أحمد الفردان، بعد زيجة استمرت لأقل من عامين.

غدير نشرت صورة جمعتها بزوجها السابق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده”.

الفنانة الكويتية أضافت: “أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام الله يوفقنا بحياتنا و الأختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفه و واعيه للحياة”.

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يذكر أن الفنانة الكويتية غدير السبتي كانت قد احتفلت في نهاية شهر مارس عام 2018 بزفافها إلى المخرج البحريني أحمد الفردان، في حفل أسطوري أقيم في بلدها الكويت، بحضور عدد كبير من أهل وأصدقاء العروسين.

جدير بالذكر أن غدير السبتي كانت قد تزوجت للمرة الأولى من والد أبنائها أسماء وعبد الوهاب لكنها انفصلت عنه.