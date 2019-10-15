حمو بيكا بملابس غريبة خلال زيارته لدبي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان الشعبي حمو بيكا، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته خلال زيارته لدبي.

حمو بيكا، ظهر في صورة وهو يرتدي تي شيرت وهوت شورت بألوان مزخرفة وغريبة، وهو يلتقط صورة تذكارية من أمام برجل خليفة بدبي، ووصف البعض إطلالته بأنها قريبة من إطلالات الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم.

يذكر أن حمو بيكا، كان قد صدر ضده، حكما بالحبس في شهر إبريل الماضي وقضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، بتأيد حبس المطرب الشعبى “حمو بيكا” لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمى دون ترخيص من الجهات المختصة

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وصدر الحكم برئاسة القاضي مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبدالمنعم حسين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت رفضا إعطاء أي تصاريح لإقامة حفلات فنية لحمة بيكا، وطلبت منه التقدم بأوراق اعتماده للنقابة والتي اتضح فيما بعد أنه غير مناسب لشروط العضوية والتي تشترط حصوله على تعليم متوسط أقل شيء وهو لايجيد القراءة أو الكتابة.

وبعدها بفترة شارك حمو بيكا، في عدد من الحفلات الفنية برفقة عدد من الراقصات الاستعراضية بإحدى القرى الساحلية.