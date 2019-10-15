ثُنائيات ستخطف الأنظار في دراما 2020.. لمن ستكون الغلبة؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهدُ الموسمُ المقبل من الدراما المشتركة منافساتٍ عديدةً بين الثنائيات، وقد أُجريت بعض التعديلات على الثنائيات التي تلعب البطولة في المشاريع الدرامية لموسم 2020.

هذه الظّاهرة من الثنائيات لا تزال تستهوي المشاهد بقصصها الرومانسية وإن اختلف الإطار العام لكل مسلسل. في "فوشيا" رصدنا لكِ أبرز الثنائيات التي من المتوقّع أن تخطف الأنظار.

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