غدير السبتي تنفصل عن زوجها.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، موضحة أن اتخاذها لهذا القرار لم يكن سهلًا ولكنه كان ضروريًا حتى تتمكن من أن تعيش حياتها بشكل أفضل.

وكتبت السبتي، عبر "إنستغرام" :"القرار اللي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده".

وأضافت :"أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه واحترام الله يوفقنا بحياتنا والاختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفه وواعية للحياة".

وسبق وان نفت الفنانة الكويتية، غدير السبتي، يناير الماضي انفصالها عن زوجها المخرج، أحمد الفردان، بعد مرور أقلّ من عام على زواجهما.

Advertisements

وقالت غدير السبتي، في فيديو، على سناب شات، إنّها تلقّتْ العديد من الرّسائل من جانب متابعيها، تتساءل عن حقيقة وجود خلافات، ومشكلات بينها، وبين زوجها، بسبب قلّة ظهورهما معًا، مؤخرًا، في أيّ صور، أو منشورات عبر صفحاتها على مواقع التّواصل، مؤكّدة، أنّه لا يوجد خلافات بينهما مطلقًا.

وأوضحتْ، أنّ زوجها المخرج البحريني الشّهير، لم يستقر بعد في الكويت، وعمله ما زال في البحرين، في حين هي مقيمة بالكويت، بسبب أعمالها الفنية، وبالتّالي، يضطرّان إلى الابتعاد أحيانًا، عن بعضهما، وسيستقرّان معًا بالكويت، الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة غدير السبتي، احتفلتْ بزواجها من المخرج البحرينيّ، أحمد الفردان، في شهر فبراير ٢٠١٨، وهي بالأساس أمّ لشاب وشابّة من زواجها الأوّل وهما: أسماء، وعبدالوهاب.