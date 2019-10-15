حدثٌ مهمٌ لمحمد هنيدي في الرياض بعد النجاح الكبير في جدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض ظهر الثلاثاء أسرة مسرحية "٣ أيام في الساحل" بقيادة النجم محمد هنيدي، الذي كان وصل إلى الرياض منذ وقتٍ سابق.

وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس بمسرح كايرو شو المنتج لـ"٣ أيام في الساحل" أن نجوم المسرحية سيبدأون مساء اليوم في بروفات مكثفة على المسرح العربي (مسرح بكر الشدي) استعدادًا لانطلاق العروض التي ستنطلق بعد غدٍ الخميس وتستمر لمدة أربع ليال متواصلة.

وأشار الهواري إلى أنَّ تلك العروض تأتي في إطار مشاركة كايرو شو في موسم الرياض الترفيهي، والتي تعد المشاركة المصرية الأكبر والأضخم خلال هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة خلال تلك الفترة.

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وبالإضافة إلى ذلك؛ أكد الهواري أنَّ فرق عمل "كايرو شو" التقنية ستواصل عملها في الرياض بعد انتهاء أيام عرض المسرحية لمواصلة الاستعدادات لباقي عروض كايرو شو المشاركة في "موسم الرياض"؛ إذ ستتوجه أسرة مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيي الفخراني ونخبة من النجوم إلى الرياض مطلع الشهر القادم استعدادًا لعروضها المقررة من ٦-٩ تشرين الأول/نوفمبر، إذ يتوقع أيضًا أن تكرر مفاجأة موسم جدة في الأرقام القياسية بنفاد التذاكر فور طرحها.

ويذكر أنَّ مسرحية "٣ أيام في الساحل" هي من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين و يشارك محمد هنيدي بطولتها إلى جانب بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.