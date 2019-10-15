هل قررت MBC العودة لضم ملحم زين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ شبكة "MBC" قررت ضم النجم اللبناني ملحم زين، إلى برنامج "ذا فويس سينيير" أو "The Voice Senior"، الخاص بالمواهب التي يزيد عمرها على 60 عامًا؛ إذ تُجرى مفاوضات متقدمة بين الشبكة وزين بشأن البرنامج.

وعاد اسم ملحم زين للأضواء مجددًا بعدما رفضت شبكة "MBC" في وقتٍ سابق مشاركته في أيٍ من برامج المواهب التي تعرضها نتيجة المواقف التي صدرت من الفنان اللبناني.

غير أنَّ الشبكة بدأت مجددًا بالتفاوض مع زين بعدما أبدى الأخير حسن نيّة، كما أنّه التزم الصمت وعدم الإدلاء بأيةِ مواقف سياسية في الآونة الأخيرة، فضلاً عن طرح اسمه للمشاركة في حفلات "موسم الرياض" للمرة الأولى.

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وما زاد من أسهم الفنان اللبناني للمشاركة في برنامج "ذا فويس سينير"، أنّه يعمل ضمن شركة "بلاتينيوم" والمنضوية تحت "MBC"، خاصةً وأنَّ الشركة تبحث في تعزيز اسم فنانيها عبر تواجدهم في برامج المواهب.

يشار إلى أنَّ "ذا فويس سينيير" يتكون من 4 حلقات فقط، وسط غياب الحلقات المباشرة، كما سينطلق تصويره في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في استديوهات MBC في بيروت، وسيعلن تباعًا عن اللجنة.

هذا البرنامج سبق وأنْ تم تقديمه في أوروبا في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، وحقق نحاجًا كبيرًا، فهل تحذو النسخة العربية الجديدة حذوه وتحقق النجاح نفسه؟