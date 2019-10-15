شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يشارك بمسرح مصر و"جريما فى المعادى" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أشرف عبد الباقى للسفر والمشاركة فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية، حيث سيشارك عبد الباقى فى الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الحالى برفقة نجوم فرقته "مسرح مصر"، والذى تعد لهم أول زيارة للمملكة بعد العديد من النجاحات الكبرى فى مصر والعديد من الدول العربية على مدار السبع سنوات الماضية.

فيما سيشارك عبد الباقى فى ذات الموسم مرة أخرى برفقة فرقته الجديدة، والتى تقدم مسرحية "جريما فى المعادى"، وذلك فى الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر المقبل، وذلك بعد نجاح كبير حققته المسرحية بمصر، والتى شاركت فى شهر يوليو الماضى بموسم جدة، وحققت حينها نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضها.

عروض "مسرح مصر" بطولة أشرف عبد الباقى وعلى ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.