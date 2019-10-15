ريهام سعيد تكشف عن إصابة ابنها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد ساعات من انتهاء جلسة محاكمتها بتهمة إهانة مرضى السمنة، كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرض ابنها الصغير “طارق” لإصابة شديدة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة لابنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كشفت عن وضع أحد ساقيه في الجبس، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “تيتو.. الحمد لله”.

وكان المحامي أشرف ناجي حلمي، محامي فتاة المول في قضيتها السابقة مع ريهام، قد تقدم ببلاغ ضد الإعلامية المصرية يتهمها فيها بازدراء طائفة من الشعب المصري وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

Advertisements

وقضت محكمة جنح الجيزة، في جلستها الأولى بعدم اختصاصها في اتهام ريهام سعيد، بإهانة مرضى السمنة، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية.

وطالب شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية ولكون الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تقبل إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة.

وأكد المحامي انتفاء الركن المادي والمعنوي “القصد الجنائي بنوعيه” وكيدية الاتهام وتلفيقه وبناء عليه التمس براءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.