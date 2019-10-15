وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الإعلامية الأردنية علا الفارس بوفاة شقيقها ناصر الفارس، دون الكشف عن سبب الوفاة.

الإعلامية الأردنية أعلنت هذا الخبر الحزين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لشقيقها الراحل، ونعت بكلمات مؤثرة.

علا كتبت: “انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل اخي ناصر تحسين الفارس.. له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى”.

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وأضافت: “اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن.. اللهم لا اعتراض”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهورها.

وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس قد أعلنت في وقت سابق أن لديها 7 أشقاء رجال، حيث نشرت صورة تجمعها معهم من حفل زفاف أحدهم.

وقد عبر جمهور الإعلامية الأردنية عن صدمتهم من عدد أشقائها، وتسألت إحدى متابعاتها إن كانوا جميعا من أم واحدة، لترد علا عليها بقولها: “نعم ما شاء الله تبارك الله”.