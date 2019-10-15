والد أنغام يحيي الذكرى الأولى لرحيل ابنته غنوة بصورة من أمام قبرها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الملحن محمد علي سليمان، والد الفنان المصرية أنغام، الذكرى الأولى لرحيل ابنته الفنانة غنوة محمد، والتي رحلت عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي.

والد أنغام، نشر صورة من أمام قبر ابنته غنوة، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وعالق عليها قائلا: “رحمك الله حبيبة بابا غنوة أم ياسين، حبيب جده وأدخلك فسيح جناته”.

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كما تحولت صفحة الفنانة غنوة على موقع فيس بوك، لدفتر عزاء من جديد ضم العديد من التدوينات التي تدعوا لها بالرحمة ويعبر الكثير من محبيها على اشتياقهم الكبير لها بعد رحيلها.

يذكر أن الفنانة الشابة غنوة، رحلت عن عمر ناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، وكانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وسجلت عدة أغاني مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل “الأب الروحي”.

وبعد رحيل غنوة، انضم نجلها الصغير ياسين، إلى أبطال مسلسل “زي الشمس”، مع الفنانة دينا الشربيني، والفنانة ريهام عبدالغفور، ولفت الأنظار إليه لتمثيلها كما تم تكريمه مع أبطال العمل أكثر من مرة.