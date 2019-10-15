طلعت زكريا في الجيش.. صورة نادرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحاول الفنانة المصرية الشابة إيمي طلعت زكريا أن تتغلب على حزن فقدان والدها الفنان طلعت زكريا بمشاركة الجمهور صوره القديمة.
إيمي نشرت صورة قديمة لوالدها وهو بالزي العسكري، حيث كان يخدم في الجيش، وعلقت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «ربنا يرحمك يا قلبي نسألكم الفاتحة».
الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي ترحمت على والدها ودعت له بالمغفرة ودعت لها بالصبر على رحيله.
الفنان طلعت زكريا رحل منذ أيام بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى متأثرا بالتهاب رئوي شديد، ولكن تطورت الحالة بشكل سريع، وتدهورت وظائف الكلي والكبد، ووافته المنية.
جمهور طلعت وعدد كبير من نجوم الفن نعوا الفنانمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه.
الفنانة إيمي طلعت زكريا تعرضت لانهيار شديد أثناء تشييع جثمان والدها، وفقدت وعيها، كما انهارت الفنانة هنا الزاهد، وأكدت أنه كان والدها الذي لم تعرف غيره، وأنه رباها وشقيقتيها.
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