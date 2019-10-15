نجل عاصي الحلاني يُطعم حصانه بفمه.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ورث الوليد نجل النجم اللبناني عاصي الحلاني عن والده الفروسية وحب الخيل، ودائماً ما يقضي وقت فراغه مع والده في مزرعة الحلاني بين الطبيعة والخيول.

الوليد شارك محبيه بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه يُطعم حصانه بفمه بشكل عكس مدى حبه وتعلقه به، وفي الوقت الذي اثار الفيديو اعجاب محبيه، انتقده البعض ممّن وصفوا هذه اللقطات بالمقززة.

يُذكر أن نجل عاصي الحلاني اقتحم مجال الفن بشكل احترافي خاصة بعد فوزه بالموسم الأخير من برنامج «ديو المشاهير»، حيث اطلق أغنية «عم يسألوا» التي حققت نجاحاً كبيراً، حيث كان من المفترض أن تكون لعاصي، إلا أنه طرحها بصوت ابنه كهدية له بعد الفوز.

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وإلى جانب احياء الحفلات، أطلق الوليد أغنيتين مؤخراً بعنوان «قلي بحبك»، و«اشتاقيتلك».

من ناحية أخرى، عاد عاصي الحلاني لتصوير برنامج The Voice Kids إلى جانب محمد حماقي ونانسي عجرم، وذلك بعد تعافيه من الحادث الأخير الذي تعرض له، حيث سقط من حصانه، كما أنه يستعد لإحياء حفلين في مصر بدار أوبرا القاهرة، والإسكندرية.