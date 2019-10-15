راندا البحيري تساير الموضة بهذا اللوك.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية راندا البحيري أن تسير على خطى عدد كبير من النجمات، واختارت لها لوك جديد.

راندا تخلت عن شعرها الطويل المشهورة به، وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صورة لها بعد أن قصت شعرها، واختارت اللوك الكيرلي.

الفنانة المصرية وجهت الشكر لمصفف شعرها، بينما اختلف الجمهور حول تسريحة شعرها فالبعض اعتبرها تتلاءم مع ملامح وجهها، والبعض الآخر لم يحب اللوك الجديد.

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موضة الشعر القصير ممتدة منذ عام 2018، وكان أول من بدأتها الفنانة ياسمين رئيس ومنة شلبي، ثم اتجهت عدد كبير من النجمات لقص شعرهن ومنهن ريهام عبدالغفور، روبي، أنغام، وغيرهن.

راندا البحيري فنانة مصرية من مواليد عام 1983، بدأت مشوارها الفني في العمل كموديل إعلاني ثم بعد نجاحها اتجهت للعمل بالتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مع الفنان هاني رمزي ورشحها للدور الفنان سليمان عيد.

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في الجزء الأخير من مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل ورياض الخولي.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.