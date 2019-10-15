- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية لبلبة، عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام،بعد الأخبار التي نشرت مؤخراً عن تدهور حالته الصحية.
لبلبة، طمأنت الجمهور على صحة عادل إمام، مؤكدة أنه بصحة جيدة، ويستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.
وقالت لبلبة، على هامش مشاركتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، أثناء لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية روتانا: “عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما آجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد”.
يذكر أن مسلسل فلانتينو كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.
المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إلى جانب محمد كيلانى، إلهام عبدالبديع، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وإخراج رامي إمام.
وكان الفنان عادل إمام، قد عانى في الشهور الأخيرة من انتشار العديد من الشائعات حول مرضه ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة رغم نفي نجليه والمقربين منه ذلك، وكان السبب في ذلك هو تأجيل عرض مسلسل فلانتينو.
كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة تتحدث عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد أنباء مرضه الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.