بعد قيادته للطائرة مطالبات بمحاكمة محمد رمضان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة جدل واسعة خلال اليومين الماضيين وذلك بعد قيامه بقيادة طائرة خاصة خلال زيارته الأخيرة للسعودية لحضور حفل موسم جدة.

الإعلامي المصري خالد أبو بكر، شن هجوماً حادا على محمد رمضان بعد قيادته الطالبة وتسببه في وقف الطيار ومساعده.

وقال خلال حلقة برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، محمد رمضان، المطرب أو الممثل الذي له شعبية كبيرة في الشارع اتفقت او اختلفت معه والذي يظهر في مناسبات قومية كبيرة وهذا شيء مشرف ومحترم، لكنه قيامه بقيادة طائرة فهذا يعرض الدولة للخطر، ونكون قد تجاوزنا مرحلة الهزار”.

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وأضاف، محمد رمضان قام بقيادة طيارة خاصة تتبع شركة خاصة وتطير فوق سماء القاهرة، والموضوع كبير جدًا ولذلك سريعًا تم وقف الطيار ومساعده اللذان سمحا بهذا الكلام لسماحهما بالتهريج في سماء القاهرة، مطالبًا بضرورة عقوبة محمد رمضان هو الأخر وعدم الإغفال عن الموضوع.

وضرب مثالًا بالدكتور مجدي يعقوب، مؤكدًا أنه قامة كبيرة ومن أعظم واطهر العقول، ولكن في الوقت نفسه لم يغفل عنه القانون إذا ارتكب جريمة، وهو لن يقوم بذلك، ولم يقدم على قيادة طائرة بدون رخصة قيادة.

وأكد “أبو بكر”، أنه يحترم جمهور محمد رمضان، ووصفه بأنه شاب مجتهد رغم اختلافه مع كل ما يقدمه لأن الأمر أذواق، مطالبًا بأن يكون هناك ردع حقيقي له.