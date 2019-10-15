فيديو.. الفنانة الكويتية زهرة الخرجي تحلق شعرها على «الزيرو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي جمهورها بنشرها مقطع فيديو حديث لها، قامت من خلالد بدعم مريضات السرطان.

الفنانة الكويتية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر أسود طويل، لتكشف بعد ذلك أنه مجرد باروكة، والتي قامت بإزالتها لتظهر بدون شعر، بعد أن قامت بحلاقته على الزيرو.

الفيديو تضمن نصا: “زهرة الخرجي نجمة في سماء الدراما الخليجية، عانت من مرض سرطان الثدي، تألمت، صبرت، تعبت، كافحت، واجهت المرض بابتسامة ولم تفقد الأمل”.

زهرة أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروهعمل جميل بالاشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعيه لكل امرأه (الفحص المبكر كوني قويه وتطمني على نفسك”.

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يذكر أن الفنانة زهرة الخرجي قد اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي عام 2005، وسافرت على الفور إلى لندن لتلقي العلاج وبالفعل استطاعت أن تتغلب على المرض وتنتصر عليه في ظل دعم أصدقائها ومحبيها.

زهرة قالت، في تصريحات سابقة، إن تجربة المرض وضعتها أمام اختبار حقيقي لمواجهة الصعاب وفكرت وقتها في توثيق مرحلة علاجها وسقوط شعرها أثناء العلاج الكيماوي والأوجاع التي مرت بها وذلك من خلال كتاب يوثق هذه المرحلة .

وقد شاركت الفنانة في العديد من المؤتمرات للتوعية بالسرطان، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التلفزيونية التي تهتم بالتوعية بمرض السرطان والفحوص العاجلة.