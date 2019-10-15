فارس كرم يحيي الذكرى الأولى لرحيل والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، الذكرى الأولى لرحيل والده، والذي رحل في نفس اليوم من العام الماضي بعد صراع مع المرض.

فارس كرم، نشر فيديو له برفقة والده عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “متل اليوم بصرلك سنة بعيد عني، أحلى أيام عمري أنا وياك، رح نلتقي”.

وكان فارس كرم، قد اعتذر عن كل أعماله الفنية فترة وجود والده داخل المستشفى وحرص على مرافقته إلى حين وفاته، كما اعتذر عن عدد كبير من الحفلات الفنية بعد رحيل والده.

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وكان أحد أصدقاء فارس كرم قد كشف أخر كلمات قالها ولد فارس كرم، قبل وفاته جاء فيها: «أثناء تبادلنا لأطراف الحديث لفت انتباه فارس أنّ والده شارد بأمر ما، ولَم يكن يشاركنا الكلام كعادته.. فسأله: أبو فارس وينك؟ ليجيبه أنا هون يا بيي.. فقال له: بشو عّم تفكّر.. قال أبو فارس: إن عشنا فللرب نعيش.. وإن متنا فللرب نموت.. كما يقول الكتاب المقدس».

وأضاف: «يا بيي أوعى تفكر اني خيفان من الموت.. أنا إنسان مؤمن.. بس أنا زعلان عّم فكّر إذا متت كيف بدّي روح وبطّل شوفك.. أنت كل دنيتي يا فارس».

وكان والد فارس كرم، قد غادر الحياة يوم الأحد الماضي والموافق 14 أكتوبر بعد صراع مع المرض في مستشفى أوتيل ديو بلنبان