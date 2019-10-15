بكلمة.. ميريام فارس تثير ضجّة بين متابعيها!

متابعة بتجــــــــــــرد: كلمة واحدة من النجمة اللبنانية ميريام فارس، كانت كفيلة بإشعال حماس الجمهور لجديدها الفني.
وفي التفاصيل، ألمحت ميريام إلى قرب الكشف عن عمل جديد لها دون أن تحدّد أي تفاصيل أخرى عن الموضوع، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” كلمة “قريبًا” مصحوبة بـ”إيموجي” القنبلة.
تغريدة ميريام فارس كانت كفيلة بإثارة ضجّة عارمة بين متابعيها الذين ينتظرون كل جديد منها بفارغ الصبر.
وكانت ميريام فارس قد انشغلت بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، صوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال تباعًا في الفترة المقبلة.
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