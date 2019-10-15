ملابس كيم كارداشيان “الضيقة” تزعج كانييه ويست.. وهذا ما قاله!

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب مغني الراب الأميركي كانييه ويست عن انزعاجه من الملابس الضيقة التي ترتديها زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وتلتقط بها صورًا تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف كانيي ويست أنه لا يرضى أن ترتدي زوجته ملابس “ضيقة” وتنشرها حيث توجه إليها بالكلام في أحدث لقاء له وقال: “انتِ زوجتي وماتفعلينه يؤثر بي حقًا”.

تجدر الإشارة إلى أن كانييه ويست وزوجته كيم كارداشيان اشتريا مؤخرًا منزلاً جديداً في ولاية وايومنغ الأميركية بثمن 14 مليون دولار.