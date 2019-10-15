نجمة بوليوود كاجول أحدث المنضمين لنتفليكس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت الفنانة الهندية كاجول إلى قائمة نجوم بوليوود المتعاونين مع شبكة نتفليكس للإنتاج والتوزيع عبر الإنترنت، بمساعدة زوجها النجم أجاي ديفجن.
ونجح ديفجن مؤخرا في توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الإنتاج الفني الخاصة به ونتفليكس لتقديم فيلم اجتماعي بعنوان "tribhanga"، بطولة زوجته نجمة بوليوود كاجول.
تدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة تعاني من خلل ما، ويشارك كاجول بطولته كل من ميثيلا بالكار وتانفي عزمي، ومن إخراج رينوكا شاهان.
يبدو أن هذا لن يكون التعاون الأول للفنان الهندي مع نتفليكس منتجا وممثلا أيضا، إذ أعلن ديفجن أن هناك تجربة أخرى في مرحلة الكتابة حاليا، ستكون أول مشاركة له كممثل على موقع نتفليكس.
وأوضح الممثل الهندي أن الفيلم حركي تشويقي سيكون بطولة ثلاثية لأجاي ديفجن وزوجته كاجول، بمشاركة النجم سيف علي خان، وانطلق تصوير فيلم tribhanga ١٤ أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال ٣ أسابيع، على أن يعرض بداية العام الجديد.
آخر أعمال النجمة كاجول كان فيلم "هليكوبتر"، الذي طرح أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقدمت فيه لأول مرة شخصية أم لمراهق يعيش العديد من تجارب الحياة لأول مرة.
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