شيرين تعلن استعدادها لتقديم حفلة لضحايا حرائق لبنان

في ظل الكارثة التي تطال لبنان جراء اندلاع حريق ضخم التهم الأحراج وحاصر المنازل وأوقع ضحايا وأضرار جسيمة في االمنازل والسيارات بالاضافة الى احتراق ملايين الأشجار، حيث يقوم الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني، بالاضافة الى الاستعانة بالطوافات القبرصية لأجل إخماد الحريق.

وقد اجتاج هاشتاغ #لبنان_يحترق مواقع التواصل مسجلاً آلاف التعليقات من فنانين ووجوه معروفة ورواد الشبكة العنكبوتية.

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كما تضامن مع الشعب اللبناني نجوم عرب من كافة الوطن العربي ومن بينهم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي سجلت موقفاً بارزاً بعد ان اعلنت استعدادها لاحياء حفلة فنية يعود ريعها للمتضررين من الحرائق تحت رعاية رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقالت شيرين: “قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته“.

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