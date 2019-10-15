فؤاد حسن "زغلول" يطمئن محبيه على صحته و"أبو سليم" ملاكه الحارس

بعدما انتشرت صورة له في المستشفى على مواقع التواصل الإجتماعي، طمأن الممثل فؤاد حسن المعروف بشخصية "زغلول" محبيه عن عاما صحته وأنه غادر المستشفى منذ يومين وصحته أصبحت أفضل.
وأوضح حسن أنه أصيب بجلطة في عينه أدت إلى العمى وأجرى عملية جراحية في عينه إستعاد من بعدها القليل من نظره.
وأكّد فؤاد أن الممثل صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" لم يتركه وظلّ يرافقه من مستشفى الى أخرى ومن عيادة حكيم الى أخرى.
الجدير ذكره أن الممثل أبو سليم تجاوز 91 عاما وظلّ الى جانب زميله بفعل الصداقة والقويّة بينهما.
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