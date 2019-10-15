محمد شاهين يؤكد أن عرض فيلم " يا تهدي يا تعدي " على روتانا سينما يضمن أعلى مشاهدة

تقدم روتانا سينما العرض الأول للفيلم الاجتماعى الكوميدى” يا تهدي يا تعدي” فى العاشرة من مساء الغد، الموافق 15 أكتوبر.

ومن جانبة، قال الفنان محمد شاهين، إن عرض الفيلم على روتانا يضمن أعلى مشاهدة فى كل العالم العربى مشيرا إلي أنه يجسد في هذا الفيلم دور محامى ناجح يعيش مع والدته ” الفنانة سلوى خطاب ” التى تفرغت لتربيته بعد وفاة والده فى سن مبكر ، ولذلك يحرص على إرضائها بشتى الطرق، وفى رحلة بحثهما سويآ عن عروسه تناسبه ليتزوجها ، يلتقيان بفتاة جدعه وجميله” الفنانة أيتن عامر ” تدرب والدته على قيادة السيارات ولا يحدث وفاق بينهما ، وتحدث مفاجأة تغير الأحداث .

فيلم “يا تهدي يا تعدي” من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف أحمد عزت وبطولة محمد شاهين وأيتن عامر وسلوى خطاب وبدرية طلبة ومحمد عادل وصدر الفيلم فى فبراير ٢٠١٧ وحقق إيرادات كبيرة وقت عرضه فى دور السينما .

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