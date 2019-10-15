مسرح العرائس يستأنف "رحلة الزمن الجميل" الخميس المقبل

يعود أبطال العرض المسرحي الخاص بالأطفال "رحلة الزمن الجميل"، للوقوف من جديد على خشبة مسرح القاهرة للعرائس في حي العتبة؛ لتقديم عرضهم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.



يشار إلى أن المسرحية تستأنف عروضها بعد توقف نشاطها على مسرح العرائس؛ بسبب بعض الإجراءات "الإدارية الخاصة".



وقد حققت المسرحية على مدار مواسم عرضها خلال الفترة الماضية نجاحا جماهيريا وردود أفعال طيبة، نظرا لما يحتويه العمل من مضمون قيم، حيث تدور أحداث العرض حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني ليتعرفوا على تاريخ مصر القديم والعصور المختلفة.



ويعد العرض من الأعمال المهمة التي تعمق فكرة الانتماء لدى الأطفال، وتظهر كيف كان "الأجداد" الفراعنة يقومون ببناء وتشييد بلدهم بحب، وهو نموذج يقدمه العرض ليقتدي به الأطفال، وحثهم على الانتماء وحب الوطن.



والعرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، فكرة وإخراج محمد نور، ومن إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح.

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