مصطفى شوقي يكشف عن كواليس أغنيته "ملطشة القلوب"

عبر المطرب الشاب مصطفى شوقي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا من خلال أغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب"، والتي أصبحت "تريند" في الفترة الأخيرة.



وقال مصطفى شوقي، في تصريحات من خلال برنامج "عرب وود" الذي يقدم على فضائية "روتانا سينما"، أن المنتج والفنان نصر محروس جعله يقدم الأغنية بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أن ذلك الموقف طريف جدًا عندما قال له الأخير: "أنت فاكرني بسمعهالك، أنا عايزك تحفظها".



يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت لما يقرب من أربعة ملايين مشاهدة في أسابيع قليلة، وهي أول أغاني "فري ميكس 5"، التي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات الشهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.

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