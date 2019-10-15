محمد حماقي يعلن عن مفاجأة تجمعه مع تركي آل الشيخ

أعلن الفنان محمد حماقي لجمهوره عن مفاجأة، تجمعه مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على “انستغرام“.



وظهر تركي آل الشيخ في فيديو برفقة حماقي، ويعلن حماقي عن ثاني عمل بينهم وهي أغنية سينجل جديدة، وقال: “أنا في ضيافة أخويا وحبيبي، سينجل قريب جدًا عندنا مفاجأة قوية”، ومازحه تركي: “مسجلة من 3 شهور”، ورد عليه حماقي: “هانت خلاص”.

ويعد هذا التعاون الثاني بينهم، حيث كتب تركي آل الشيخ كلمات أغنية “خدني إليك” من ألبوم “كل يوم من دا”، وألحان عمرو مصطفى.



ويشارك حاليًا حماقي في لجنة تحكيم برنامج “The Voic 5″، بجانب كل من الفنانة أحلام، راغب علامة، الديفا سميرة سعيد.



ويستمر عرض الحلقات المسجلة من الموسم الخامس لـ “The voice” على مجموعة قنوات “MBC”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، ويبدأ عرض الحلقات المباشرة يوم السبت 16 نوفمبر ولمدة 6 حلقات.



وتعرض كواليس البرنامج يستمر في حلقات خاصة في سهرة كل خميس، وهي تتضمن جولة في تحضيرات المشتركين، وتصوّرهم في لحظاتهم العفوية وفي أوقات البروفات على ما سيقدمونه لاحقاً على خشبة المسرح.



ويحمل الموسم الخامس من البرنامج تعديلات عديدة، بعضها يتعلّق بطبيعة البرنامج وهيكليته شكلاً ومضموناً، أبرزها: تغييرات في إطلالة البرنامج وديكورات الاستوديو ومقاعد المدرّبين، تغييرات في المضمون حيث استحدثوا وجود زر “الاستبعاد”، والذي يتيح لأحد المدرّبين الأربعة منع مدرّب آخر من ضم موهبة محدّدة من المشتركين المتنافسين إلى فريقه.



ونتيجةً لوفرة الأصوات الرائعة، يضم البرنامج في مرحلة “الصوت وبس” 15 مشتركاً ضمن فريق كل مدرّب، بدلًا من 12 مشترك، إيذاناً بمرحلة “المواجهة”. يلي ذلك مرحلة تنافسية تسبق الانتقال إلى “الحلبة” قوامها 3 مشتركين يتم اختيار اثنيْن منهم من قبل النجم – مدرّب الفريق للتنافس في مرحلة المواجهة، أما عن تقديم البرنامج فيعود إلى ناردين فرج وياسر السقّاف.

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