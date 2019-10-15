هيا الشعيبي تظهر في فيديو جديد بعد خضوعها لعملية جراحية في وجهها

ظهرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي بفيديو جديد بعد خضوعها لعملية جراحية في وجهها، ووضعت طوقاً حول وجهها، شكرت فيه كل من اطمئن على حالتها، وللذين لم يفعلوا ذلك قالت: "الغايب حجته معاه".
وأعربت هيا عن استيائها بسبب انتفاخ خدودها، قائلة: "الخديدات ماكو فايدة".
وكان خضعت هيا الشعيبي، لعملية تجميل جديدة في منطقة الوجه، ونشرت الشعيبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها قبل دخولها لغرفة العمليات، وظهرت بعلامات مرسومة على منطقة الوجه والذقن، طلبت من متابعيها الدعاء لها بالسلامة.
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