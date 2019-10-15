وفاة نجمة البوب الكورية سولي عن عمر ناهز 25 عامًا

توفيت نجمة البوب الكوري الشهيرة سولي، الأثنين، في منزلها بالقرب من العاصمة الكورية سيول عن عمر ناهز 25 عاما.



ووفقًا الشرطة الكورية في تصريحات لـ"BBC" أكدوا إنهم يحققون في سبب وفاتها ويذهبون إلى افتراض أنها ربما تكون قد قتلت نفسها، ولا يزال البحث جاريا حول وجود رسالة انتحار من عدمه.



يأتي ذلك، بعد أيام من تصريحاتها التلفزيونية في عدد من البرامج، مؤكدةً أنها تعاني من الاكتئاب وأنها تتظاهر بالسعادة، وأن حياتها فارغة، وذلك عقب حالات التنمر والإساءة التي تعرضت لها عبر الإنترنت، تمّ العثور على جثة نجمة البوب الكورية الشهيرة سولي في منزلها من العاصمة الكورية سيول عن عمر ناهز 25 عاما، ولم يتم تأكيد سبب وفاتها بشكل رسمي حتى الآن.

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