تكريم الفنان المصري هاني شاكر في موسم الرياض

القاهرة - لايف ستايل
كرم الفنان هاني شاكر، خلال احتفالية كبرى أقيمت بفندق نايل ريتز بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة والذي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.
في السياق ذاته، شارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم، في حفل توزيع جوائز صناع الترفية بموسم الرياض، الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، ومن أبرز المشاركين الفنان الأمريكي فاندام، وجاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، وجايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".
ومن نجوم مصر شارك أكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج جمال العدل.
وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
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