وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر لجمهوره، ونشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق إمام على الصورة قائلا:" طول عمركم حافز ليا، إني أوصل لأعلى مكان، شكرا على كل الحب ده".
وحرص الفنان خالد الصاوي أن يعلق:" زعيم ابن زعيم، أوعا تنام".
ويواصل إمام تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن "توتة"، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون سينمائي بينهما.
قد يهمك ايضاً:
محمد إمام أوشك على من انتهاء تصوير فيلم "لص بغداد"والمونتاج في مراحله الأخيرة
ياسمين رئيس تنشر صورة مع محمد إمام من كواليس "لص بغداد"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره وخالد الصاوي يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.