نجل طلعت زكريا يوجه رسالة مؤثرة:"سيرتك هتخليني رافع راسي"

نشر عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا صورة تجمعه بوالده، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، .

وعلق عمر على الصورة قائلا:" يا رب تكون بخير ومرتاح يا حبيبي، الحمدلله الدنيا زي الفل وكله تمام انتا بس اللي ناقصنا بتوحشنا كل يوم أكتر من اللي قبله بس معلش ده حال الدنيا".

وتابع عمر:" خلاص هانت عن قريب هنتجمع كلنا وربنا يجمعنا بيك في الجنة، سيرتك هتخليني رافع راسي الشوية اللي فاضلين ،أحسن الواحد مبقاش قادر يقعد وانتا مش فيها إلى اللقاء يا حبيبي".

واستقبلت أسرة الفنان الراحل العزاء يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم سمير غانم، ومحمد هنيدي، وأحمد السقا، ومحمد إمام، وهشام ماجد، وأحمد فهمي، شيكو، وأحمد آدم، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير.

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