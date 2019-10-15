أسرة "3 أيام في الساحل" تتوجه إلى الرياض وبروفات مكثفة استعدادا للعرض

توجهت إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أسرة "مسرحية ٣ أيام في الساحل" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي الذي كان قد وصل بالفعل إلى الرياض قبل أسرة العمل.

ومن جانبه، أوضح المخرج مجدي الهواري أن هنيدي وباقي نجوم المسرحية سيبدأون مساء اليوم في بروفات مكثفة علي المسرح العربي استعدادًا لانطلاق العروض التي ستنطلق بعد غد الخميس وتستمر لمدة أربع ليال متواصلة.

وأشار الهواري إلى أن تلك العروض تأتي في إطار مشاركة "كايرو شو" في موسم الرياض الترفيهي والتي تعد المشاركة المصرية الأكبر والأضخم خلال هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة خلال تلك الفترة.

ولفت الهواري، إلى أن فرق عمل "كايرو شو" التقنية ستواصل عملها في الرياض بعد انتهاء عرض "٣ أيام في الساحل"، لمواصلة الاستعدادات لباقي عروض كايرو شو المشاركة في موسم الرياض، حيث ستتوجه أسرة مسرحية الملك لير للنجم الكبير يحيي الفخراني ونخبة من النجوم إلى الرياض مطلع الشهر القادم استعدادا لعروضها في الموسم المقررة من ٦-٩ نوفمبر، والتي يتوقع أيضًا أن تكرر مفاجأة موسم جدة في الأرقام القياسية بنفاد التذاكر فور طرحها.

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يذكر ان مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

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