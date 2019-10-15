المطرب السعودي راشد الماجد يطرح "باني الإنسان" على يوتيوب

أصدر الفنان السعودي راشد الماجد أغنيته الجديدة "باني الإنسان"، وذلك قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "باني الإنسان" من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكساج جاسم محمد، تسجيل المهندس ماجد صالح، إيقاعات سمير القطان.

الجدير ذكره ان راشد الماجد كان قد طرح مؤخرا اغنية "طبع السعودي" وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، وتوزيع رأفت أحمد، وإيقاعات أحمد العنوه، وقبلها طرح اغنية "صباحي انت" من كلمات الشاعرة الإماراتية "جموح"، ومن ألحان فايز السعيد.



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