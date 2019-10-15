نادر حمدي يطلق مسابقة لسماع "أنغام" داخل الأستوديو

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي، عن مسابقة لجمهور النجمة أنغام، ومن يفوز فيها يمكنه الحضور للاستوديو خلال تسجيل الأغنيات.
ونشر "حمدي" صورة جمعته بأنغام، عليها: "اللي هيعرف أنا اشتغلت مع الفنانة أنغام كام أغنية وإيه هما هخليه يحضر الأستوديو معانا".
وتستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي برفقة المطرب اللبناني وائل جسار يوم 14 نوفمبر المقبل، وينطلق الحفل في التاسعة مساء، بفندق الجميرا بدولة الكويت تحت شعار "ليلة من العمر 4".
وطرحت أنغام مؤخرًا ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي ضم ١٤ أغنية متنوعة، ويأتى بعد آخر ألبوماتها الغنائية "راح تذكرنى"، والأخير ألبوم خليجى طرحته عام ٢٠١٨، بجانب أغنية "سينجل" خلال الفترة الماضية بعنوان "متلخبطة".
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