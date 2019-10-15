





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ستنال شهرة عالمية قريباً. حيث دخلت شركة JWT المالكة لحقوق شخصيتها بمفاوضات شبه نهائية لعودتها عبر الشاشات مجدداً، من خلال عملين مختلفين. الأول مع شبكة "نتفليكس"، والثاني مع إحدى القنوات المصرية، على أن يتم الكشف عن التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

فهل ستتوسع بمواضيعها خارج النطلق المصري الى العربي والدولي أم ستقدّم أفكاراً مختلفة ومتباينة بين المنصة الإلكترونية والشاشة المصرية؟

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات لإطلالة أبلة فاهيتا عبر "نتفليكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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