هيفاء وهبي تبدأ تمارين قتالية استعدادا لـ"أشباح أوروبا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتمارين رياضية قاسية استعداداً لأحدث أفلامها "أشباح أوروبا" الذي تشير التوقعات إلى أنها ستلعب فيه دور حركة بحسب ما يظهر بالفيديو الذي نشرته أثناء التمرينات التي تخضع لها مع مختصين.

الجدير ذكره أن الفيلم من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري. وهو من إخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ومن المقرر تصويره بين القاهرة وعدة دول أوروبية. علماً أن العمل عليه انطلق بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بعد الاستقرار على الأبطال النهائيين عقب اعتذار أحمد داود وباسل الخياط عن العمل، ليصبح الفيلم من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة ومعتصم النهار.