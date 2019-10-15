شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة : حرائق لبنان مفتعلة ومن المستحيل نشوبها بهذه الشراسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرائق لبنان أثارت غضب الفنان راغب علامة، الذى أعلن فى تصريح لافت أن تلك الحرائق مفتعلة وليست بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونشرراغب علامة ، فيديو عبر حسابه على تويتر، لمجموعة من الشباب يهللون ويهتفون فرحا بسبب الحرائق، وكتب راغب على الفيديو قائلا: " الحرائق مفتعلة ومن المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل.. فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها ! شاهدوا كيف يحتفلون بالنتيجة قريباً ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها".

سلسلة من الحرائق الواسعة، اجتاحت أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.