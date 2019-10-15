شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم أنجلينا جولى Maleficent: Mistress Of Evil بالسعودية.. بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية بعد غد الخميس 17 أكتوبر الجاري فيلم النجمة العالمية انجلينا جولي الجديد Maleficent: Mistress Of Evil .

يعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، استكمال للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

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فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.