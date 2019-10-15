شكرا لقرائتكم خبر عن الشياكة ملهاش علاقة بالسن.. هيلان ميران بـ"بلوزة" من Givenchy فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية هيلان ميران واحدة من أبرز نجمات هوليوود التي تمتلك شعبية جارفة حول العالم .

التقطت عدسات مصورين عدة صور لهيلان ميران البالغة من العمر ( 74 عام ) خلال حضورها عرض " Catherine the Great " في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و قد ظهرت ميران بإطلالة كلاسيكية ساحرة فارتدت ملابس باللونين الأبيض و الأسود ، و حملت " البلوزة " التي ارتدتها توقيع دار أزياء " Givenchy " ووصل سعرها الي 1985 جنية استرليني .

و مسلسل " Catherine the Great " من المقرر عرضه في موسم الخريف، ويشارك هيلان ميران في بطولة المسلسل عدد من النجوم العالمين من أبرزهم جيسون كلارك وجورجينا بيدلي و توماس دوهرتي و انطونيا كلارك وغيرهم ، و تلعب هيلين ميران دور نجمة " Catherine the Great "، التي حكمت الإمبراطورية الروسية وغيرت مكانتها في العالم وذلك في القرن الثامن عشر .



هيلان ميران (1)

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