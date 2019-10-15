- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الشياكة ملهاش علاقة بالسن.. هيلان ميران بـ"بلوزة" من Givenchy فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية هيلان ميران واحدة من أبرز نجمات هوليوود التي تمتلك شعبية جارفة حول العالم .
التقطت عدسات مصورين عدة صور لهيلان ميران البالغة من العمر ( 74 عام ) خلال حضورها عرض " Catherine the Great " في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و قد ظهرت ميران بإطلالة كلاسيكية ساحرة فارتدت ملابس باللونين الأبيض و الأسود ، و حملت " البلوزة " التي ارتدتها توقيع دار أزياء " Givenchy " ووصل سعرها الي 1985 جنية استرليني .
و مسلسل " Catherine the Great " من المقرر عرضه في موسم الخريف، ويشارك هيلان ميران في بطولة المسلسل عدد من النجوم العالمين من أبرزهم جيسون كلارك وجورجينا بيدلي و توماس دوهرتي و انطونيا كلارك وغيرهم ، و تلعب هيلين ميران دور نجمة " Catherine the Great "، التي حكمت الإمبراطورية الروسية وغيرت مكانتها في العالم وذلك في القرن الثامن عشر .
هيلان ميران (1)
كانت هذه تفاصيل خبر الشياكة ملهاش علاقة بالسن.. هيلان ميران بـ"بلوزة" من Givenchy فى نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.