شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غادة رجب في الاستديو لتسجيل أغنية وطنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة غادة رجب مع الملحن شريف حمدان لأول مرة في أغنية وطنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.



شريف حمدان وغادة رجب وعبد الله حسن

وقال ملحن الأغنية شريف حمدان، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة غادة رجب فى أغنية وطنية جديدة تقدم لبلدنا الحبيب، موضحاً أن الأغنية مختلفة عن أعمال غادة الغنائية التى قدمتها من قبل.

وكانت غادة شاركت مؤخرا مع أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل في أوبريت غنائي يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل. وتقول كلمات الأغنية: "أحلى بلد فى الدنيا بلدى بلدى مصر يا أم الدنيا بلدى حلوة بنت اللذينة، هى قمر ليالينا كل ما فيها جميل حلوة بنت اللذينة، كل كلام أغانينا أحلى بلد فى الدنيا بلدى بلدى مصر يا أم الدنيا"



غادة رجب وشريف حمدان وعبد الله حسن

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