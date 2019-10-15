شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات مهمة عن كول بروتر فى ذكرى وفاته الـ55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكري وفاة الموسيقاروالملحن الأمريكى كول بورتر الـ 55 وهو النجم الذي استطاع أن يضع بصمة من ذهب في عالم الموسيقي منذ ظهوره علي الساحة، واليوم تعرف عليه في نقاط مختصرة . ولد كول بورتر في ولاية إنديانا في عام 1891 درس الكمان والبيانو في مرحلة الطفولة ، بينما هو كان يفضل البيانو وكان يتدرب لمدة ساعتين يوميا احتلت أغنياته مسارح برودواي وأعمال هوليوود كتب خلال مسيرته الفنية أكثر من 800 أغنية من أصعب مراحل حياته هي تعرضه لحادث في عام 1937 وتحول لعاجز "غير قادر" على المشي لكنه واصل العمل في عام 1958، بسبب حادثه اضطربورتر إلى بترساقه اليمنى في سن 73 ، توفي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا في 15 أكتوبر 1964

كول بورتر

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