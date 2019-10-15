شكرا لقرائتكم خبر عن المياه عادت لمجاريها.. أنغام وابنها عمر في صورة كلها ود وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين الفنانة أنغام و نجلها الأكبر عمر بسبب رفضه زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهجوم عمرعلى زوج والدته عدة مرات عبر حسابه على إنستجرام، وكتابته أكثر من مرة أنه " ولد ضائع وتائه". ولكن فى الوقت نفسه أكد على حبه لوالدته.

ويبدو أن المياه رجعت لمجاريها، وانتهى الخلاف بين أنغام ونجلها عمر، حيث شاركت أنغام جمهورها بصورة تجمعها بنجلها الأكبر عمر ونجلها الأصغرعبد الرحمن، عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام"، وقد ظهروا فى الصورة وعليهم علامات السعادة والحب بينهما.

Advertisements

أنغام وابناءها