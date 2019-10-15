- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المياه عادت لمجاريها.. أنغام وابنها عمر في صورة كلها ود وسعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين الفنانة أنغام و نجلها الأكبر عمر بسبب رفضه زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهجوم عمرعلى زوج والدته عدة مرات عبر حسابه على إنستجرام، وكتابته أكثر من مرة أنه " ولد ضائع وتائه". ولكن فى الوقت نفسه أكد على حبه لوالدته.
ويبدو أن المياه رجعت لمجاريها، وانتهى الخلاف بين أنغام ونجلها عمر، حيث شاركت أنغام جمهورها بصورة تجمعها بنجلها الأكبر عمر ونجلها الأصغرعبد الرحمن، عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام"، وقد ظهروا فى الصورة وعليهم علامات السعادة والحب بينهما.
أنغام وابناءها
كانت هذه تفاصيل خبر المياه عادت لمجاريها.. أنغام وابنها عمر في صورة كلها ود وسعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.