شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبد الله: أقدم شخصية "الشيخ اسلام" فى فيلم "بين بحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان حسن عبد الله في بطولة فيلم " بين بحرين " المقرر عرضه غدا في دور العرض السينمائية في مصر بعد حصوله على عدة جوائز في مهرجانات محلية ودولية .

"بين بحرين" من تاليف مريم ناعوم واخراج انس طلبة وسيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، ولبنى ونس وهو فيلم واقعي يتناول الأحوال المعيشية لسكان جزيرة الدهب وهي جزيرة في نهر النيل سكانها يعيشون حياة بدائية وتم التصوير داخل الجزيرة باستثناء مشاهد بسيطة خارجها .

ويقول حسن عبد الله عن تجربته في الفيلم : دوري هو الشيخ اسلام خريج الازهر الذي رحل والده تاركا له جمعية اهلية يحاول من خلالها خدمة اهل الجزيرة ولكن لديه صراع مع امام الجامع الموجود في الجزيرة وبينهما خلاف فكري كبير.

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وأضاف عبد الله : الشيخ اسلام ليس مثالي ولكن له هفواته وله سقطاته ويحاول دائما ان يصلح من نفسه ودائما يصطدم بالواقع ولكن حدث ما داخل الفيلم يدفعه أكثر للاستمرار وهذا ما اعجبني في الشخصية لانها بشرية وليست ملائكية والفيلم بشكل عام واقعي جدا .

وكشف عبدالله عن ترشيحه للعمل قائلا : رشحني للمخرج الاستايسلت ريم سلامة بعدما تعاونت معها في مسلسل وبالفعل قابلت المخرج وأعجب بي واسند لي الدور.

والفيلم تدور أحداثه أيضا حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، وتتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

يذكر ان الفنان الشاب حسن عبد الله يشارك حاليا في بطولة مسرحية " سينما مصر " مع المخرج خالد جلال ويقدم عدة شخصيات من خلال العرض منها عمر الشريف ونجيب الريحاني ومحمود مرسي من خلال مشاهد من اشهر افلام السينما المصرية .