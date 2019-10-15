شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى للقومى للمسرح و الموسيقى بجامعة السويس مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزرات الثقافة والتعليم العالى والبحث العلمى، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، حفل فني اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر على مسرح جامعة السويس .

وعن الحفل يقول الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن الحفل يأتى فى إطار توجه كافة قطاعات الوزارة لجميع محافظات مصر، لنشر الوعي والثقافة والفن الراقي ووصول الخدمة الثقافية لمستحقيها من الشعب المصري العظيم .

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وأضاف رئيس القومى للمسرح، أن الحفل جاء أيضا بمناسبة احتفال جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، بالذكرى ال46 لنصرأكتوبر وتواكبا مع إفتتاح مسرح الجامعة، ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغانى الوطنية فى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر، يتغنى بها الفنانة أنغام مصطفى، والفنان أحمد محسن، والفنانة حنان الخولى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بالمركز بقيادة المايسترو مازن دراز .