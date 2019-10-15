إنجي علاء تتعاون لعاشر مرة مع يوسف الشريف في "النهاية" رمضان 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت المؤلفة ومصممة الملابس إنجي علاء، على تصميم أزياء مسلسل "النهاية" المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو التعاون العاشر بينها وبين زوجها وبطل المسلسل الفنان يوسف الشريف.

يوسف وإنجي قدما معًا مسلسلات: كفر دلهاب والقيصر ولعبة إبليس الذي قامت بتأليف قصته والصياد واسم مؤقت ورقم مجهول والمواطن أكس، وغيرها من الأعمال الفنية.

Advertisements

وقالت إنجي في بيان صحفي إن تصميمات أزياء الشخصيات وتحديد الشكل الذي سيظهرون به يحتاج لإنتاج ضخم ولمجهود كبير ووقت طويل لتحضيره وتنفيذه نظرا لطبيعة العمل الغير معاصرة.

مسلسل النهاية من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

الجدير بالذكر أن إنجي تنتظر عرض مسلسلها "بلا دليل" الذي انتهت من كتابة حلقاته كاملة ومن المقرر عرضه الشهر الجاري.